Угорщина не підтримає санкції ЄС проти патріарха Кирила - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив проти внесення церковних діячів до списку санкцій.
Крім цього, він заявив, що ідея із забороною на імпорт російської нафти в ЄС також не отримає підтримки угорської влади.
Про це глава угорського уряду заявив в ефірі Kossuth Radio, повідомляє HIRadio.
"Ми не підтримуємо внесення церковних діячів до списку санкцій", — сказав Орбан.
Крім цього, прем'єр Угорщини розкритикував Європейську комісію за пропозицію обмежити імпорт російського газу в межах шостого пакету санкцій.
Раніше стало відомо, що Європейська комісія запропонувала заморозити активи патріарха Кирила, голови Російської православної церкви. Крім цього, стало відомо, що посли Європейського Союзу не змогли домовитися про введення шостого пакету санкцій проти Росії через кілька країн, зокрема Угорщину.
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