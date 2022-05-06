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Пісня Еда Ширана та гурту "Антитіла" б'є рекорди на YouTube

Дата публікації
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1965
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Пісня Еда Ширана та гурту "Антитіла" б'є рекорди на YouTube

Спільна робота британського співака Еда Ширана та українського гурту "Антитіла" 2step вже встановлює перші рекорди.

Так, відео на композицію за п'ять днів від прем'єри набрала майже три мільйони переглядів та 177 тисяч вподобань. Також кліп посів перше місце у рекомендаціях платформи YouTube в Україні.

Окрім того, як повідомили учасники гурту "Антитіла" у себе в Instagram-сторінці, трек 2step став найбільш популярним за прослуховуванням на Apple Music.

Зазначимо, що трек 2Step – це римейк пісні з останнього альбому Еда, у якому лідер "Антитіл" Тарас Тополя співає українською. Знімання відео, ідея якого належить Тарасу Тополі, відбувалися в Ірпені, Києві, а також у Харківській області.

Туди музиканти прибули у складі 130 батальйону територіальної оборони для посилення Східного угруповання сухопутних військ ЗСУ.

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