Наталія Могилевська записала щемливий дует з "голосом ЗСУ" – відео

Українська співачка Наталія Могилевська та військовий Збройних сил України Юрій Городецький, якого в Мережі встигли охрестити "голосом ЗСУ", разом виконали переосмислений хіт співачки "Місяць".

Юрій Городецький став відомим завдяки відео в соціальних мережах, у яких він на передовій виконує українські пісні. Декілька з них і побачила Наталія. Коли ж натрапила на його виконання #ЯКажуНіЖахливійЦійВійні — зрозуміла, що має з ним познайомитися.

"Коли я побачила відео, в якому він там, на лінії вогню, співає мою пісню, то не змогла стримати сліз! Сподіваюся, вона додала йому сил і наснаги. Більшого щастя я би для себе і не бажала!" – прокоментувала Могилевська.

Заради цієї творчої колаборації Наталія приїхала до військової частини, де зараз веде службу Юрій. Запис пісні зробили на найближчій до дислокації студії звукозапису, а в лісі неподалік розміщення підрозділу відзняли відео.

Поруч із Юрієм була і його дружина Юлія: пара, до слова, є нерозлучною й на фронті та дає відсіч ворогу пліч-о-пліч. Вони захищають спокійний сон усієї України та двох власних дітей, яких залишили з бабусею заради боротьби за українську волю й мирне небо. Наталія була захоплена історією стосунків подружжя, тож запропонувала Юлії також знятися в кліпі.

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