На коханку Путіна Аліну Кабаєву ЄС планує поширити санкції

На колишню гімнастку та кохану президента РФ Путіна Аліну Кабаєву планують поширити санкції ЄС.

Про це пише видання Bloomberg.

Як повідомляється, Європейський Союз запропонував накласти санкції на Аліну Кабаєву — колишню гімнастку, яка очолює National Media Group і, як повідомляється, тісно пов’язана з президентом Росії Путіним.

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“Список ще має бути затверджений європейськими урядами, і він може змінитися, перш ніж це станеться. Очікується, що посли ЄС зустрінуться в п’ятницю вранці, щоб обговорити — і потенційно затвердити – шостий пакет санкцій, який також включає заходи щодо поступового припинення імпорту нафти до кінця року”, — пише Bloomberg.

Відмітимо, що National Media Group — це холдингова компанія, яка володіє частками майже всіх основних російських ЗМІ, які поширюють державну пропаганду.

Нагадаємо, що Британія вдарила санкціями по найбільшому виробнику сталі в Росії.

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