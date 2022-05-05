Російські окупанти прагнуть до 9 травня “добити” полк “Азов” - Арестович

Російські окупанти прагнуть до 9 травня “добити” полк “Азов” і “продати” цю інформацію пропагандистським каналам РФ, як перемогу у війні.

Про це в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну повідомив радник голови Офіса президента Олексій Арестович.

“Окупанти хочуть зробити Путіну подарунок на 9 травня - “добити” полк “Азов”. Подивимось, чи вдасться їм. Зусилля вони роблять крайні - йдуть третю добу на штурм. Бої вже на території “Азовсталі”, - розповів Олексій Арестович.

Проблему в Маріуполі з евакуацією мирного населення, а також поранених і військових намагаються вирішити багато лідерів різноманітних організацій з усього світу.

“Розриваючи міжнародні зв'язки, ризикуючи репутацією та сварячись із лідерами країн, з якими сваритися не варто було б – окупанти хочуть принципово добити та довести. Те, чого досяг наш президент, уряд, Верховна Рада, Червоний хрест, щоб евакуювати частину людей - це диво”, - зазначив Олексій Арестович.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь". Ворог атакує українських захисників міста, застосовуючи авіацію, артилерію та піхоту.

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