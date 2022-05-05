Кулеба подякував МЗС Ізраїлю за гуманітарну підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав МЗС Ізраїлю Яіра Лапіда з Днем народження, а також подякував йому за гуманітарну допомогу.

Про це Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Подякував йому за гуманітарну допомогу та підтримку України в ГА ООН. Він запевнив мене, що Ізраїль підтримуватиме Україну під час і після цієї війни, у тому числі запобігаючи уникненню санкцій та допомагаючи відновити Україну”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що у місті Буча Київської області під час окупації перебувала розгвардія, десантники з Пскова та "кадирівці".

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