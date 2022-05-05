До України приїде очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок

До України планує приїхати очільниця німецького МЗС Анналена Бербок.

Вона планує відвідати Київ та зустрітись з представниками української влади.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що розмовляв з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром після його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

За словами німецького канцлера, обидва президенти владнали непорозуміння. Також Зеленський запросив Штайнмаєра, Шольца та федеральний уряд Німеччини до Києва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Під час 45-хвилинної розмови Штайнмаєр отримав від Зеленського запрошення приїхати до Україну.

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