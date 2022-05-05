В Украину приедет глава МИД Германии Анналена Бербок

В Украину планирует приехать глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Она планирует посетить Киев и встретиться с представителями украинской власти.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что разговаривал с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером после его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам немецкого канцлера, оба президента уладили недоразумение. Также Зеленский пригласил Штайнмайера, Шольца и федеральное правительство в Киев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Во время 45-минутного разговора Штайнмайер получил от Зеленского приглашения приехать в Украину.

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