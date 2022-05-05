Російські війська досягли невеликого прогресу на Донбасі – речник Пентагону

Російські війська досягли певного невеликого прогресу на Донбасі, особливо в північній його частині. Проте це не той прогрес, на який вони очікували в цей момент.

Українські війська чинять дуже жорсткий опір на Донбасі.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу 5 травня, пише CNN.

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"Цей невеликий прогрес не є прогресом, який, на думку США, очікується досягнути російським військам у цьому регіоні", – додав він.

"На Донбасі ми все одно оцінили б, що українці чинять дуже жорсткий опір. І що росіяни не досягли прогресу, який, на нашу думку, вони очікували досягти на цей момент. Це не означає, що вони не досягли прогресу", – сказав речник Пентагону.

Нагадаємо, раніше Кірбі повідомив, що ракетні удари російських військ по критично важливих об’єктах інфраструктури України не стали проблемою для постачання військової підтримки, допомога продовжує надходити.

На думку радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, що нове озброєння від західних союзників зможе змінити ситуацію на фронті не раніше кінця травня.

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