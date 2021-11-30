Перший день зими: привітання у листівках, прозі, віршах, прикольні привітання

Перший день зими: привітання у листівках, прозі, віршах, прикольні привітання

Перший день зими, 1 грудня, у багатьох з нас асоціюється з запахом мандарин, сніговим килимом на землі, теплим пледом і заморозками. Вже зовсім скоро розпочнуться новорічні свята, а тому в повітрі літає святковий настрій. Саме тому ТСН.ua зібрав красиві і прикольні привітання і листівки з першим днем зими в прозі, віршах, статусах.

Привітання і листівки з першим днем зими — вірші

Привітання з 1 грудня

Якщо ви з нетерпінням чекаєте перший день зими, щоб привітати з ним своїх близьких і друзів, ось вам добірка чудових віршів українською:

Ось і прийшла зима-красуня,

Зустрічаєм завірюхи й холоди,

Вам у перший день її правління,

Бажаю радості й красивої зими.

Листівка з першим днем зими

***

Зима в свої права вступила,

Вже грудень нову пору відкрива,

Його відчуй морозну силу,

Бо сніг всю землю килимком вкрива.

Тебе я з цим спішу вже привітати,

Щасливою хай буде ця зима.

Здоров’я, радості я хочу побажати,

І неосяжного душевного тепла.

***

У перший день морозної зими

Я хочу вам побажати,

Щоб у холоднечу у своєму серці

Вам тепло лише зберігати.

Щоб пора веселих свят

Вам удачу принесла.

Незважаючи на погоду,

Щоб у душі весна цвіла.

З першим днем зими: привітання і листівка

***

Нехай вас грудень зустрічає

З мішком здоров’я на додачу!

А сніг пухнастий пролітає

І вам несе любов і щастя.

***

Сьогодні перший день зими,

З чим щиро я вас всіх вітаю!

Щоб серця холодів не знали ви

Я від душі вам побажаю!

Листівка з 1 грудня

***

Сніжком, як теплою ковдрою,

Зима вкриє ліс та поля.

І міста, що дихають парою,

Замерзнуть дахи, флюгера.

Друзі, з зимою я вас вітаю!

Нехай мерзнуть вуха, лоб і ніс.

Заметів до колін, сніжинок зграї,

Вбрання деревам, що б мороз приніс!

Привітання і листівки з першим днем зими, 1 грудня, в прозі

З першим днем зими: листівка

Інколи привітати з 1 грудня, першим днем зими, хочеться усіх довкола. Адже це початок нової казки і в двері скоро постукає Новий рік. Тому ТСН.ua підібрав вам гарні привітання з першим днем зими в прозі:

Нехай перший день зими подарує тобі відчуття щастя, затишку та радості! Нехай білий сніг, кава, що бадьорить, запах мандаринок і яскрава ялинка зроблять цю зиму особливо чудовою! Зима — це чудова пора року, незважаючи на холод, адже саме взимку довкола панує атмосфера чарівництва!

З 1 грудня: листівка

***

Ось і до нашого порогу прийшла зима. Бажаю, щоб цей перший морозний день приніс у ваше життя якомога більше світла і добра. Нехай на душі у вас завжди сяє сонце, а на серці завжди буде тепло, не дивлячись на позначку термометра. Вітаю з Першим Днем Зими!

***

З першим днем зими! Нехай цей час року подарує справжнє зимове свято життя, веселі і незабутні пригоди, радісні і щасливі події, неймовірний і добрий настрій, світлі й великі надії.

Листівка з першим днем зими, 1 грудня

***

Ура, хай живе чарівна казка. Вітаю з першим днем зими і хочу побажати, щоб ця зима для тебе була дивовижною, ніжною, романтичною, насиченою, чудовою і зачаровуючою. Бажаю, щоб любов гріла твоє серце, а мороз малював на твоїх щоках рум’янець щастя.

***

Хтось тихо постукав у вікно. Це прилетіла сніжинка, щоб привітати тебе з першим днем зими. Нехай її білосніжне покривало вкриє тебе від негоди і стане початком чогось нового і прекрасного. Нехай білий колір переважає на смугастій зебрі життя, а ця зима подарує багато хорошого і незабутнього!

Вітаю з першим днем зими

***

З першим днем зими! Нехай початок зими стане початком нового, щасливого етапу життя! Нехай снігом укриє всі проблеми, нехай розтануть вони як сніжинки на долоні, не залишивши жодного сліду! Свіжості тобі, краси та неймовірних емоцій! Нехай перший день зими надихне на кардинальні зміни у житті!

Прикольні привітання і листівки з першим днем зими

Хочете, щоб друзі посміхнулися? Тоді хутчіш надсилайте їм прикольні привітання з першим днем зими:

Прикольні привітання з першим днем зими

Приходить перший зимовий день,

Ти теплу шубку одягни!

І рукавички, хутряну шапку,

Так збирай сніжок собі в оберемок!

Візьми на вулицю санчата,

Бігом, назустріч зимовій казці!

Задерикувато з гірки покатайся,

Сніжком з друзями покидайся,

Зліпи сніговика швидше!

З ним двір твій буде веселіше!

І все готово, щоб прозвучало

Привітання з початком зимових!

Прикольна листівка з 1 грудня

***

Мороз і сонце… день поганий,

Коли ти йдеш вранці-рано,

І клякнуть щоки, ніс,

А на губах замерз питання:

Чого б вдома не залишитися,

Коли раптом стало мінус двадцять?

***

Стукає в двері зима білосніжна,

Вже на порозі стоїть – відчиняй!

Пощипує щічки і носик так ніжно,

Бо тільки початок зими – зачекай!

Прикольні привітання з першим днем зими

Листівки з першим днем зими: статуси для соціальних мереж

Коли приходить перший день зими здається, що все навколо оновлюється. Так і хочеться розповісти всьому світу про свої емоції та переживання. І найкраще зробити це за допомогою коротких статусів для соціальних мереж:

Статуси в листівках про перший день зими

Перший сніг…для когось перша любов, для когось перші сльози… А для мене нове життя…

***

Як просто підняти собі настрій зимовим вечором! Просто чашка гарячого чаю з лимоном і хороший фільм…

***

Хочеться, щоб зима настала відразу 1 грудня. Прокинувся, а на вулиці вже сніг, без всієї цієї осінньої сльоти і вогкості…

Листівка з 1 грудня прикольна

***

Я думаю що ці ТРИ місяці будуть найкращими. Сніг такий ніжний, приємний так і хочеться впасти на нього і лежати дивитися на небо, Всім приємної ЗИМИ!!!

***

Сьогодні вночі градусник постукав у вікно і попросився впустити в будинок.

Веселі привітання з першим днем зими

***

А я ось чекаю зиму. Таку білосніжну. А вночі: сядеш на вікно, музика в плеєрі, настрій загадковий, романтичний. Взагалі зима – це дуже круто. Хто зі мною?

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