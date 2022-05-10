В Днепре и области сократили комендантский час

В Днепре и области сократили комендантский час

В Днепре и области сократили комендантский час. С 10 мая он будет длится с 23:00 до 5:00.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина. Сократили в области комендантский час. С сегодняшнего дня он с 23:00 до 5:00", — написал он.

Напомним, в Днепре в ночь на 10 мая несколько раз объявляли воздушную тревогу. Город обстрелам не подвергся, однако российские оккупанты из артиллерии открыли огонь по Зеленодольской общине на Днепропетровщине.

Как рашисты разрушили жизнь села Березово на Днепропетровщине

Читайте также: