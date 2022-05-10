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В Днепре и области сократили комендантский час

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В Днепре и области сократили комендантский час

Фото: Карина Бондаренко

В Днепре и области сократили комендантский час. С 10 мая он будет длится с 23:00 до 5:00.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина. Сократили в области комендантский час. С сегодняшнего дня он с 23:00 до 5:00", — написал он.

Напомним, в Днепре в ночь на 10 мая несколько раз объявляли воздушную тревогу. Город обстрелам не подвергся, однако российские оккупанты из артиллерии открыли огонь по Зеленодольской общине на Днепропетровщине.

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