В Днепре и области сократили комендантский час. С 10 мая он будет длится с 23:00 до 5:00.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Днепропетровщина. Сократили в области комендантский час. С сегодняшнего дня он с 23:00 до 5:00", — написал он.
Напомним, в Днепре в ночь на 10 мая несколько раз объявляли воздушную тревогу. Город обстрелам не подвергся, однако российские оккупанты из артиллерии открыли огонь по Зеленодольской общине на Днепропетровщине.
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