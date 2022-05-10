У Дніпрі та області скоротили комендантську годину

У Дніпрі та області скоротили комендантську годину

У Дніпрі та області скоротили комендантську годину. Від 10 травня вона триватиме з 23:00 до 5:00.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина. Скоротили в області комендантську годину. Відсьогодні вона з 23:00 до 5:00", - написав він.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти 10 травня декілька разів оголошували повітряну тривогу. Місто обстрілів не зазнало, однак російські окупанти з артилерії відкрили вогонь по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині.

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