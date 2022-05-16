У Черкаській області змінили тривалість комендантської години

У Черкасах від 17 травня комендантська година починатиметься на годину пізніше, від 23:00 до 5:00.

Місто продовжує жити в умовах воєнного часу. Перебувати на вулицях під час комендантської години мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

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“Від вівторка, 17 травня, комендантська година у Черкасах починається від 23:00 і триватиме до 5:00. Місто продовжує жити в умовах воєнного часу: комунальні підприємства й критична інфраструктура функціонують у штатному режимі. Забезпечується водопостачання й водовідведення, нині працюємо над ліквідацією пориву на колекторі, який пролягає вулицею Гоголя”, – сказав Бондаренко.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно з яким пропонується запровадити нові штрафи за умов дії воєнного стану. Зокрема, за порушення комендантської години передбачено штраф від 170 до 340 гривень.

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