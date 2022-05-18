У Сумській області змінили тривалість комендантської години

На території Сумської області від 18 травня змінено час комендантської години.
Так, від сьогодні вона буде на годину коротшою.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Від сьогодні, від 18 травня 2022 року, комендантська година триває з 22 вечора до 5 ранку на всій території області", - заявив він.
Очільник області нагадав, що під час комендантської години не можна виходити на вулицю, окрім як спускатися до сховищ під час повітряної тривоги.
Також важливо: усі перепустки, які надавали право пересуватися під час комендантської години, видані до 13.05.2022 вважаються не дійсними. З міркувань безпеки вважаються дійсними лише перепустки, видані після 13 травня, додав Живицький.
Нагадаємо, раніше комендантська година у Сумській області тривала від 21:00 до 06:00.
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