Окупанти суттєво змінили тактику на фронті - військовий експерт

Окупанти намагаються оточити українські війська на деяких напрямках, хоча на інших - самі можуть потрапити у пастку.

Окупанти перейшли від оперативного оточення, до створення локальних котлів, що свідчить про суттєві зміни тактики ворога, заявив в ефірі "Єдиного марафону" військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

«Зараз є спроба створити котел на напрямку Севєродонецька Луганської області. Там нараховується угрупування до 30 тисяч, які намагаються із трьох сторін атакувати збройні сили України. З виходом на трасу Севєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут. Цю дорогу називають – дорогою життя. Це єдиний шлях постачання для бійців на тому напрямку», - зазначив експерт.

Він додав, що зараз про жодне оточення не йдеться і думку, що місто може стати «другим Маріуполем», він відкидає. Адже українці вправно нищать понтонні переправи, які намощують вороги, щоб унеможливити їхнє просування. За різними оцінками, на трьох знищених переправах, було ліквідовано до 500 окупантів. Окрім того, що українцям вдається втримувати ворога, вони ще й звільнили два населені пункти, зазначає Снєгирьов і підкреслює, що це дає зрозуміти, що на Луганщині українці також перешли до локальних контранаступальних дій.

Окрім військових діють і місцеві рухи супротиву, які дають відсіч ворогу на неконтрольованих українцями територіях.

Та росіяни не припиняються спроб форсувати Сіверський-Донецьк, напередодні туди було перекинути до 20-ти одиниць пантонної спеціальної техніки.

Відзначив Снєгирьов і успіхи українців на Харківщині, аж на двох напрямках, де вже військові відтіснили ворога на адміністративний кордон, а також Ізюмський напрямок, де йде звільнення українських територій.

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«Втрати окупаційних військ сягають до однієї тактично-батальйонної групи. Та на території РФ в Белгородській області зосереджено до 20 тактично-батальйонних груп, щоб унеможливити просування українців вглиб Харківської області. Та сьогодні можемо говорити про успішне просування Українських військ», - зазначає експерт.

Не відкидає він думок, що саме на Ізюмському напрямку в українців є можливість створити "котел" для ворога.

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