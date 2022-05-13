в Одессе и области разрешат продажу алкоголя: есть условие

в Одессе и области разрешат продажу алкоголя: есть условие

В Одесской области ослабляют ограничения на продажу алкоголя, однако в период с 09:00 до 18:00.

С 14 мая в Одессе и области будет разрешена продажа всех видов алкогольных напитков.

Об этом сообщает Telegram-канал. горсовета Одессы.

"Приказом начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 14 мая 2022 года в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 18:00", — говорится в сообщении.

Отмечено, что и дальше строжайше запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Ранее мэр Ивано-Франковска анонсировал жесткие ограничения на работу пожилых кафе.

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