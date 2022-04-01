В Сумской области изменили правила продажи алкоголя

Новые правила уже начали действовать.

На территории Сумской области запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе. Однако теперь этот запрет не будет касаться субботы и воскресенья. Новые правила вступили в силу с 30 марта.

Об изменениях в порядке обращения алкоголя на территории Сумщины сообщили на Facebook-странице Сумской областной военной администрации.

"Командиры воинских частей должны обеспечить контроль за недопущением употребления подчиненными военнослужащими спиртных напитков при исполнении обязанностей военной службы", – говорится в распоряжении главы военной администрации Дмитрия Живицкого.

Напомним, запрет на продажу алкоголя в Сумской области продолжается с 27 февраля.

Ранее стало известно, что на всей территории Львовщины от 19 марта продажи алкогольных напитков запрещены с 21.00 до 10.00.