У Сумській області змінили правила продажу алкоголю

Нові правила вже почали діяти.

На території Сумської області заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Однак тепер ця заборона не стосуватиметься суботи та неділі. Нові правила вступили у дію від 30 березня.

Про зміни до порядку обігу алкоголю на території Сумщини повідомили на Facebook-сторінці Сумської обласної військової адміністрації.

"Командири військових частин мають забезпечити контроль за недопущенням вживання підлеглими військовослужбовцями спиртних напоїв під час виконання обов’язків військової служби", – йдеться у розпорядженні голови військової адміністрації Дмитра Живицького.

Нагадаємо, заборона на продаж алкоголю на Сумщині триває від 27 лютого.

Раніше стало відомо, що на всій території Львівщини від 19 березня продаж алкогольних напоїв заборонено від 21.00 до 10.00.