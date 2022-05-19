У Херсонській області окупанти примушують засуджених копати траншеї

Засуджених Дар'ївської виправної колонії №10, яка розташована на Херсонщині, російські військові перемістили до іншої колонії і примушують копати траншеї.

У захваченій колонії окупанти ремонтують свою техніку.

Про це на сторінці у Facebook повідомила прессекретарка Херсонської міської ради і колишня працівниця Пенітенціарної служби Гаяне Оганесян.

"Нескореним прострілюють ноги. На базі 10 колонії будуть розташовані бокси для ремонту військової техніки РФ. Окупанти готові дати засудженим зброю, аби ті виступали під триколором проти армії України", - йдеться у дописі.

Співробітники колонії, яким вдалося втекти, наразі переховуються, щоб уникнути співпраці з окупантами.

Раніше стало відомо, що у СІЗО тимчасово окупованого Херсона росіяни вбили ув'язненого нібито за обурення та викрали начальника установи.

Окупанти експлуатують дітей, щоб виправдати свої злочини на території України –Сергій Лещенко

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