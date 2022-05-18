Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 18 мая: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 18 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пропагандисты РФ ежедневно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 18 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Список фейков, дезинформация и манипуляций:

Пропагандисты РФ, ссылаясь на заявление вице-премьера Хунсуллина, сообщили, что "Запорожская АЭС будет работать на Россию, но за оплату готова поставлять электроэнергию Украине", однако такое заявление не соответствует действительности, поскольку Запорожская АЭС не интегрирована с энергосетями России. Предостерегаем – это дезинформация.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Нургалиев заявил, что "Киев продолжает репрессии касательно всех несогласных с его режимом на подконтрольных территориях, а "людей просто убивают". Предостерегаем – это фейк.

Несмотря на многочисленные зафиксированные факты похищения и вывоза оккупантами за пределы продовольствия и культурных ценностей, Захарова заявила: "РФ фиксирует попытки Запада вывезти из Украины все, что составляет хоть какую-то ценность". Предостерегаем – это фейк.

Напомним, российские оккупанты забрасывают Одессу фейками. В этот раз спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что на Одесской киностудии расположена база "украинских националистов".

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