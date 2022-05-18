ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области

Украинским защитникам удалось ликвидировать очередной российский истребитель-бомбардировщик.
Сегодня, 18 мая, поздно вечером ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 под Купянском, Харьковская область.
Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кочевенко.
"Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо", — говорится в сообщении.
Только под Купянском, Харьковская область, #ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34☠️— Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) May 18, 2022
Ибо ЭТО ЕСТЬ НАШЕ НЕБО #stoprussia #StandWithUkraine
Напомним, сегодня, 18 мая, украинским защитникам удалось уничтожить российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель".
Данный комплекс оккупанты использовали для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.
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