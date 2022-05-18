Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области

Дата публикации
Просмотры
9632
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области

Фото: Associated Press

Украинским защитникам удалось ликвидировать очередной российский истребитель-бомбардировщик.

Сегодня, 18 мая, поздно вечером ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 под Купянском, Харьковская область.

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кочевенко.

"Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 18 мая, украинским защитникам удалось уничтожить российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель".

Данный комплекс оккупанты использовали для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.

Читайте также:

Следующая публикация