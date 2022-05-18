На востоке ВСУ отбили семь атак врага и ликвидировали 220 оккупантов

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 18 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты осуществили семь атак.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – до 220
- танков – 2
- БМП – 2
- БПЛА – 1
Напомним, украинским защитникам также удалось уничтожить российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель".
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