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На востоке ВСУ отбили семь атак врага и ликвидировали 220 оккупантов

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На востоке ВСУ отбили семь атак врага и ликвидировали 220 оккупантов

facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 18 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты осуществили семь атак.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

  • личного состава – до 220
  • танков – 2
  • БМП – 2
  • БПЛА – 1

Напомним, украинским защитникам также удалось уничтожить российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель".

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