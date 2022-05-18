На востоке ВСУ отбили семь атак врага и ликвидировали 220 оккупантов

На востоке ВСУ отбили семь атак врага и ликвидировали 220 оккупантов

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 18 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты осуществили семь атак.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

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личного состава – до 220

танков – 2

БМП – 2

БПЛА – 1

Напомним, украинским защитникам также удалось уничтожить российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель".

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