ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині

Українським захисникам вдалося ліквідувати черговий російський винищувач-бомбардувальник.

Сьогодні, 18 травня, пізно ввечері ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник Су-34 під Куп'янськом, Харківська область.

Про це повідомив військовий експерт Юрій Кочевенко.

"Щойно, під Куп'янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російськи винищувач-бомбардувальник Су-34. Бо це є наше небо", - йдеться в повідомленні.

Щойно, під Куп'янськом, Харківська область, #ЗСУ знищили російськи винищувач-бомбардувальник Су-34☠️

БО ЦЕ Є НАШЕ НЕБО #stoprussia #StandWithUkraine — Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) May 18, 2022

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, українським захисникам вдалося знищити російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель".

Даний комплекс окупанти використовували для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

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