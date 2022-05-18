У "Дії" оновили послугу для українських переселенців: що там доступно

У "Дії" оновили послугу для українських переселенців: що там доступно

У застосунку "Дія" була оновлена послуга для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Тепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати у застосунку для себе та своїх дітей.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.

Також Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО та чекає виплату на картку єПідтримка. Термін їх зарахування залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти до вашого банку, оскільки "Дія" є тільки технічним адміністратором послуги.

Деталі про соціальні виплати та отримання довідки ВПО можна дізнатися на сайті єДопомога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області облаштують 13 гуртожитків для переселенців.

Як отримати довідку переселенця та грошову допомогу через "Дію"

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