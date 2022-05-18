Військовий експерт назвав дату, коли Путін може заявити про анексію територій України

Військовий експерт назвав дату, коли Путін може заявити про анексію територій України

Експерт прокоментував плани російського диктатора щодо війни проти України.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наступною сакральною датою для Володимира Путіна після Дня перемоги 9 травня, який в Росії вважається днем "побєдобєсія", може бути День Росії 12 червня.

Саме 12 червня Кремль може оголосити про анексію Херсона, Маріуполя та частини Запорізької області.

Про це Олег Жданов повідомив в коментарі для ТСН.ua.

За його словами, по Маріуполю анексія де-факто вже оголошена, бо ще до 24 лютого Росія визнала самопроголошену "ДНР" у межах адміністративних кордонів Донецької області. А Маріуполь – це Донецька область.

"Тому з точки зору Росії він де-факто вже анексований. Залишається Херсонська область. Так, ось тут є ризик, що вони можуть спробувати оголосити про її анексію. В якому вигляді? Ми тут можемо лише гадати. Або у вигляді "ХНР", як це було в Донецьку та Луганську, або якогось таврійського регіону, об’єднавши з Кримом… В принципі це не важливо. Чергова спроба незаконної анексії території України може потягнути за собою новий пакет санкцій від західних партнерів. І я думаю, що Росія це розуміє. Тому вони вагаються, робити це чи ні. І вже третій раз вони переносять цей незаконний референдум у тій же Херсонській області", - зауважує він.

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Олег Жданов підкреслює, якщо дивитися суто з точки зору економіки, то Росія отримала дуже багато здобутків, захопивши південний схід України.

По-перше, Росія отримала сухопутний коридор до Криму, як вони про це і мріяли.

По-друге, постачання енергоресурсів до Криму, а саме газу та світла, з материкової України.

"Щоправда, газ і раніше йшов. А щодо світла – у їхніх руках Запорізька АЕС в Енергодарі. Вони можуть впливати на 15% енергосистеми України", - зазначає Олег Жданов.

По-третє, вони вже мають воду в Крим.

"Це ще одна з обіцянок Путіна, яка є виконаною. Північно-Кримський канал працює на повну потужність і вода вже майже дійшла до Сімферополя", - каже військовий експерт.

Він підкреслює, що росіяни намагатимуться просуватися далі. Але на сьогодні ЗСУ фактично зупинили всі їхні просування по всіх напрямках. За винятком Луганського.

"Це єдиний напрямок, де вони ще продовжують атакуючі дії і намагаються просунутися до кордонів Луганської області. На сьогодні там йдуть запеклі бої. Ми утримуємо свої позиції. Але вони їх постійно атакують", - зазначає Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, як Путін керує війною в Україні.

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