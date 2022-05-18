Военный эксперт назвал дату, когда Путин может заявить об аннексии территорий Украины

Эксперт прокомментировал планы российского диктатора по поводу войны против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что следующей сакральной датой для Владимира Путина после Дня победы 9 мая, который в России считается днем "победобесия", может быть День России 12 июня.

Именно 12 июня Кремль может объявить об аннексии Херсона, Мариуполя и части Запорожской области.

Об этом Олег Жданов сообщил в комментарии для ТСН.ua.

По его словам, по Мариуполю аннексия де-факто уже объявлена, потому что еще до 24 февраля Россия признала самопровозглашенную "ДНР" в пределах административных границ Донецкой области. А Мариуполь – это Донецкая область.

"Поэтому с точки зрения России он де-факто уже аннексирован. Остается Херсонская область. Да, вот здесь есть риск, что они могут попытаться объявить о ее аннексии. В каком виде? Мы здесь можем только гадать. Или в виде "ХНР", как это было в Донецке и Луганске, или какого-то таврического региона, объединив с Крымом… В принципе, это не важно… Очередная попытка незаконной аннексии территории Украины может повлечь за собой новый пакет санкций от западных партнеров… И я думаю, что Россия это понимает. Поэтому они колеблются, делать это или нет. И уже в третий раз они переносят этот незаконный референдум в той же Херсонской области", — отмечает он.

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Олег Жданов подчеркивает, если смотреть сугубо с точки зрения экономики, то Россия получила очень много достижений, захватив юго-восток Украины.

Во-первых, Россия получила сухопутный коридор в Крым, как они об этом и мечтали.

Во-вторых, поставки энергоресурсов в Крым, а именно газа и света из материковой Украины.

"Правда, газ и раньше шел. А по свету — в их руках Запорожская АЭС в Энергодаре. Они могут влиять на 15% энергосистемы Украины", — отмечает Олег Жданов.

В-третьих, они уже имеют воду в Крым.

"Это еще одно из обещаний Путина, которое является выполненным. Северо-Крымский канал работает на полную мощность и вода уже почти дошла до Симферополя", — говорит военный эксперт.

Он подчеркивает, что россияне постараются продвигаться дальше. Но на сегодняшний день ВСУ фактически остановили все их продвижения по всем направлениям. За исключением Луганского.

"Это единственное направление, где они еще продолжают атакующие действия и пытаются продвинуться к границам Луганской области. На сегодняшний день там идут ожесточенные бои. Мы удерживаем свои позиции. Но они их постоянно атакуют", — отмечает Жданов.

Напомним, военный эксперт объяснил, как Путин руководит войной в Украине.

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