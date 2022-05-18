Украина получит 160 тысяч курсов противоковидного препарата "Молнупиравир"

Препарат "Молнупиравир" используют для лечения COVID.

За средства госбюджета закуплено 50 тыс. курсов "Молнупиравира". Препарат передан международной организацией "Crown Agents" для поставки в Украину. Остальные – 110 тыс. курсов – поступят до конца мая.

Об этом сообщили в Минздраве.

Первая поставка препарата уже распределена по регионам. Доставка в учреждения здравоохранения начнется в ближайшее время.

"Молнупиравир" — это таблетки, поэтому нет особых требований хранения и его удобно принимать.

В Украине препарат используют для лечения прежде всего пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Напомним , "Молнупиравир" могут назначать только врачи для пациентов из групп риска, то есть: пожилым людям; лицам с ожирением; людям с болезнями сердечно-сосудистой системы; людям с диабетом. Препарат позволяет предотвращать переход от легкого течения коронавируса к среднему или тяжелому и уменьшению вероятности госпитализации или смерти.

Препарат "Молнупиравир" запрещен к продаже в аптеках, его можно получить только у врача бесплатно. Узнать, обеспечено ли медучреждение этим лекарством можно:

с помощью сервиса "Е-лекарство" по ссылке: https://eliky.in.ua/medicament/10356

в структурном подразделении облгосадминистрации, ответственном за здравоохранение, по контактам: https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, ранее Минздрав перечислил препараты, которые будут применяться для борьбы с COVID-19 в больницах.

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