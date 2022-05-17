"Дать возможность сохранить лицо": эксперт назвал последнюю надежду Путина

Украина может освободить все свои территории военным путем, в частности, Донбасс и Крым.

Речь Путина на параде 9 мая свидетельствует о том, что РФ меняет риторику по Украине, а кремлевский диктатор осознал, какую катастрофическую ошибку он совершил.

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире национального телемарафона.

По его словам, речь Путина на параде была "жалкой и беспомощной". Эксперт обратил внимание, что в своем выступлении кремлевский диктатор постоянно оправдывался и пытался найти причины для объяснения войны в Украине. Это свидетельствует о том, что Путин понимает, какую катастрофическую ошибку совершил, начав полномасштабную войну против Украины.

"Ядерный фактор уже не стоит. Армия Украины только усиливается. Есть перспектива полного освобождения украинской территории военным путем, в частности, Донбасс и Крым", — говорит Пионтковский.

Эксперт обратил внимание, что сразу после 9 мая началось невиданной интенсивности пропагандистское наступление России на запад, включая США.

Также читайте Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Макроном: о чем говорили

"Начиная с Макрона, была мобилизована вся агентура, все симпатики Кремля. Макрон первый заявил, что "не надо унижать Россию", или более откроенная форма – "не надо загонять крысу в угол, нужно дать Путину возможность сохранить лицо ", – рассказал он .

Пионтковский считает, что Макрон пытается убедить Запад, что Украина должна сохранить территориальную целостность, но это не обязательно восстанавливать ее военными средствами.

"Можно заключить перемирие и потом очень долго дипломатически обсуждать и т. д. Это последняя надежда Москвы", – уверен Пионтковский.

Таким образом, Москва пытается достичь уменьшения потока вооружений США в Украину и сохранить хоть какую-то часть оккупированной украинской территории.

"Кремлю очень важно оставить в зубах ну хоть какой-то кусок украинской территории. Уже не для того, чтобы "продать" своему народу победу, а для спасения лица". Именно на этом направлении в ближайшие месяцы будет разворачиваться дипломатично-пропагандистское наступление Москвы", – подытожил Пионтковский.

Ранее Андрей Пионтковский назвал новую цель Путина в войне с Украиной.

Читайте также: