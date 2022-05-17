"Дати можливість зберегти обличчя": експерт назвав останню надію Путіна

Україна може звільнити всі свої території військовим шляхом, зокрема Донбас і Крим.
Промова Путіна на параді 9 травня свідчить те, що РФ змінює риторику щодо Україну, а кремлівський диктатор усвідомив, яку катастрофічну помилку він зробив.
Пр це розповів російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський в ефірі національного телемарафону.
За його словами, промова Путіна на параді була "жалюгідною і безпорадною". Експерт звернув увагу на те, що у своєму виступі кремлівський диктатор постійно виправдовувався і намагався знайти причини для пояснення війни в Україні. Це свідчить про те, що Путін розуміє, яку катастрофічну помилку зробив, розпочавши повномасштабну війну проти України.
"Ядерний фактор вже не стоїть. Армія України лише посилюється. Є перспектива повного визволення української території військовим шляхом, зокрема Донбасу і Криму", — каже Піонтковський.
Експерт звернув увагу, що відразу після 9 травня почався небаченої інтенсивності пропагандистський наступ Росії на Захід, включаючи США.
"Починаючи з Макрона, була мобілізована вся агентура, всі симпатики Кремля. Макрон перший заявив, що "не треба принижувати Росію", або більш відверта форма – "не треба заганяти щура в кут, потрібно дати Путіну можливість зберегти обличчя", – розповів він.
Піонтковський вважає, що Макрон намагається переконати Захід у тому, що Україна повинна зберегти територіальну цілісність, але це не обов'язково відновлювати її військовими засобами.
"Можна укласти перемир'я і потім дуже довго дипломатично обговорювати і т. д. Це остання надія Москви", – упевнений Піонтковський.
Таким чином Москва намагається досягти зменшення потоку озброєнь США в Україну і зберегти хоч якусь частину окупованої української території.
"Кремлю дуже важливо залишити в зубах ну хоч якийсь шматок української території. Вже не для того, щоб "продати" своєму народу перемогу, а для "порятунку обличчя". Саме на цьому напрямку найближчими місяцями буде розгортатися дипломатично-пропагандистський наступ Москви", – підсумував Піонтковський.
Раніше Андрій Піонтковський назвав нову мету Путіна у війні з Україною.
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