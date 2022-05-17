В Польше часть украинцев потеряла работу: стала известна причина

Однако, по информации экспертов, украинцы быстро нашли работу на других предприятиях Польши.

Польские предприятия сократили украинцев из-за санкций против России.

Из-за сотрудничества с российским бизнесом часть польских предприятий была вынуждена перестроить свою работу, сократить деятельность и искать новых партнеров и рынки сбыта.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на аналитический центр агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Некоторые из этих предприятий попали в первый санкционный список, обнародованный Министерством внутренних дел Польши, связанным с Россией – в нем 50 человек и компаний. В первую очередь запрет затронул поставку товаров и технологий двойного назначения.

Следствием изменений в хозяйствовании стало сокращение штата работников на этих предприятиях – в первую очередь украинских мужчин, занимающих львиную долю рабочей силы на заводах металлургической и тяжелой промышленности.

Однако, по информации экспертов, украинцы быстро нашли работу на других предприятиях Польши.

После начала войны в Украине количество "мужских" вакансий в Польше выросло на 15-20%. Дефицит рабочей силы увеличился, поскольку украинские мужчины стали возвращаться защищать Украину, в то время как 70% предложений от польских работодателей предусматривают физический труд.

"В марте и апреле количество обращений от мужчин было больше также в связи с тем, что часть предприятий была вынуждена перестроить свою работу из-за того, что их деятельность была связана с Россией. Соответственно, они были вынуждены уволить часть работников. Но украинские мужчины достаточно быстро нашли работу в логистике, на предприятиях пищевой промышленности или в автопроме. Проблем с выбором места труда для мужчин в Польше нет. В мае спрос на мужские вакансии снова вырос — на 18%", — утверждает Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации Gremi Personal.

Следует отметить, что, выполняя физическую работу, украинские мужчины в Польше могут заработать 3,5-4 тыс. злотых в месяц (23,1-26,5 тыс. грн).

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что необходимо сделать западным партнерам для прекращения войны в Украине.

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