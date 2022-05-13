Зеленский заявил, что Украина не уступит территорию, чтобы "сохранить лицо Путина"

Зеленский заявил, что Украина не должна искать выход для России, и Макрон это зря делает.

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона найти какой-то дипломатический выход для главы Кремля Владимира Путина напрасны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

«Мы не должны искать выход для России, и Макрон это зря делает. Я считаю, что у него отличный опыт: пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода. Может, Эммануэль что-нибудь больше знает. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между Россией и Украиной. Но не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России», – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что предлагать некоторые вещи, связанные с уступками украинского суверенитета, чтобы сохранить лицо Путину, это не очень корректно.

"Мы не готовы хранить что-нибудь кому-то и терять за это наши территории. Это несправедливо, это потерянное время. 24 февраля Россия показала, что ей все равно на все ваши уступки, если я решил забрать территорию, я это сделаю и они это делают. Не нужно сейчас Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал, но без всяких шагов в сторону того или иного. История этого не прощает, только шаги вперед", — заявил президент.

Также Зеленский заявил, что Россия должна сделать первый понятный шаг для переговоров.

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