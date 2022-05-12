"У России нет смелости признать поражение" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стратегическое поражение России очевидно уже всем в мире, однако Кремль до сих пор пытается его скрыть.

У России нет смелости признать свой крах в войне с Украиной и продолжает скрывать его постоянными обстрелами.

Об этом глава государства заявил во время традиционного видеообращения 12 мая.

"Русское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто в России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне. Уволить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность", – заявил Зеленский.

"Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире" - обращение Зеленского за 12 мая

Напомним, что 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга вечером 12 мая. Большинство из них попали по нефтеперерабатывающему заводу, который не работал из-за последствий первого вражеского удара.