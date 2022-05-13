В Приднестровье стоит 15 тыс. военных, но мы их не очень боимся - Зеленский

В Приднестровье стоит 15 тыс. военных, но мы их не очень боимся - Зеленский

Россия по всей вероятности может наступить из Приднестровья, однако это не представляет для Украины большой угрозы.

Сейчас в ПМР находятся около 15 тысяч военных, из которых "умеют воевать" только 3 тысячи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Rai 1.

"Что касается людей, мы понимаем, что может быть группировка до 15 тысяч, но она не очень готова. Поскольку у них нет границы с Российской Федерацией, они могут получить подкрепление только с неба. Эта часть группировки, если она пойдет, мы их не очень боимся. Потому что с 15 тысяч умеют воевать до 3 тысяч человек, насколько мы знаем. Это может быть вызовом, но мы не видим там слишком большой угрозы", — отметил Зеленский.

По его словам, из Приднестровья вполне возможно наступление на Украину, ведь там сейчас 100% военных контролирует Российская Федерация.

Напомним, российские оккупанты привели в полную боевую готовность армию в непризнанном Приднестровье.

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