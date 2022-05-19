Європарламент скасував імпортні мита ЄС для України на рік

Європарламент скасував імпортні мита ЄС для України на рік

Європарламент підтримав скасування імпортного мита ЄС на весь український експорт на один рік.

За це рішення у відповідь на наслідки війни Росії проти України проголосували 515 євродепутатів, 32 були проти, ще 11 утрималися.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Скасування мит стосується експорту з України промислової продукції, фруктів та овочів, а також антидемпінгових мит щодо імпорту сталі. Таким чином, товари з України можна буде ввозити в ЄС без сплати мит. А антидемпінгове мито, введене на українські товари протягом цього року, не стягуватиметься після завершення дії регламенту.

Рішення Європарламенту має також затвердити Рада ЄС. Очікується, що він набуде чинності у червні.

Нагадаємо, Велика Британія вже оголосила про скасування мит на всі товари з України. Раніше про можливість скасування мит ЄС повідомили джерела Bloomberg.

Для українського бізнесу це відкриває додаткові можливості, а продукція стає більш конкурентоспроможною на європейському ринку, зазначав премʼєрміністр Денис Шмигаль.

ЄС є найбільшим торговельним партнером України, на долю якого припадало понад 40% товарообігу за підсумками 2019 року. Загальний обсяг торгівлі між ЄС та Україною досяг 43,3 млрд євро 2019 року, при цьому експорт до ЄС становив 19,1 млрд євро. Основні статті українського експорту – залізо, сталь, аграрна продукція.

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