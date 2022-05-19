Окупанти обстріляли місто Бахмут: ДСНС з-під завалів дістає людей (фото)

В Донецькій області надзвичайники працюють на місці пошкоджених житлових та адміністративних будівель.
Руйнування вони отримали внаслідок обстрілу, якиий провели російські окупанти.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України.
Як стало відомо, зранку 19 травня військові злочинці РФ обстріляли авіацією місто Бахмут. Внаслідок чого пошкоджено 5-поверховий будинок, адміністративну будівлю, руйнування також частково отримав приватний будинок. З-під завалів рятувальники звільнили шістьох людей.
“До проведення аварійно-рятувальних робіт по розбору завалів залучались відділення рятувальників. З-під завалів вивільнено 6 людей, з них одна дитина”, - розповіли в пресслужбі МВС України.
Нагадаємо, що у Дніпрі посеред вулиці знайшли протипіхотну міну.
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