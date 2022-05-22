Переговори про поступки для РФ стануть для неї сигналом слабкості ЄС та США - Подоляк

Скасування санкцій проти Росії не призведе до зменшення бойових дій в Україні.
Угода про розблокування портів в обмін на скасування частини санкцій проти Росії може призвести до того, що згодом іншим країнам доведеться брати безпосередню участь у воєнних діях проти РФ.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російському виданню "Настоящее время".
"Росія завжди йде на шантаж і готова вбивати людей для того, щоб отримати якусь додаткову можливість для себе. Припустимо, що з неї знімуть частину санкцій. Це стимулюватиме її до подальшої ескалації конфлікту. І не лише в Україні. Вони зрозуміють, що світ справді слабкий, такий, який він був до початку війни в Україні", – заявив він.
Подоляк також наголосив, що скасування частини санкцій проти РФ призведе до того, вона продовжить ескалувати конфлікт в Україні й виставлятиме нові умови.
"Це може бути нескінченно. Тоді конфлікт в Україні, в будь-якому разі, максимально розростатиметься, вони сюди стягуватимуть і техніку, і живу силу. І рано чи пізно до бойових дій будуть залучені інші європейські країни", - зазначив він.
Нагадаємо, Подоляк назвав причину, через яку не відбуваються двосторонні переговори президентів України та РФ.
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