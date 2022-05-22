Переговоры об уступках для РФ станут для нее сигналом слабости ЕС и США — Подоляк

Переговоры об уступках для РФ станут для нее сигналом слабости ЕС и США — Подоляк

Отмена санкций против России не приведет к сокращению боевых действий в Украине.

Соглашение о разблокировании портов в обмен на отмену части санкций против России может привести к тому, что впоследствии другим странам придется непосредственно участвовать в военных действиях против РФ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российскому изданию "Настоящее время".

"Россия всегда идет на шантаж и готова убивать людей для того, чтобы получить дополнительную возможность для себя. Предположим, что с нее снимут часть санкций. Это будет стимулировать ее к дальнейшей эскалации конфликта. И не только в Украине. Они поймут, что мир действительно слабый, такой, какой он был до начала войны в Украине", – заявил он.

Подоляк также подчеркнул, что отмена части санкций против РФ приведет к тому, что она продолжит эскалировать конфликт в Украине и будет выставлять новые условия.

"Это может быть бесконечно. Тогда конфликт в Украине, в любом случае, будет максимально разрастаться, они будут сюда стягивать и технику, и живую силу. И рано или поздно к боевым действиям будут вовлечены другие европейские страны", — отметил он.

Напомним, Подоляк назвал причину, по которой не проходят двусторонние переговоры президентов Украины и РФ.

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