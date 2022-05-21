Подоляк заявил о начале финальной стадии войны

Война в Украине входит в финальную фазу, где перед украинской армией стоит задача освободить оккупированные территории.

РФ хочет перейти к затяжной фазе войны, но Украине это крайне невыгодно.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире проекта FREEДОМ.

"Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос – сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немного, потому что россияне, при всех громких заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну. Они хотят окопаться на определенных частях территории, как они делали в 2015 году", – сказал Подоляк.

По его словам, российская армия действует очень просто и предсказуемо.

Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что война в Украине переломного момента достигнет в августе, а к концу 2022 года может закончиться.

"Перелом будет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", — сказал Буданов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после ряда провалов войск РФ и сдерживания украинскими войсками россиян, в частности в Мариуполе и на востоке, начинается новый этап.

"Мы заставили ее (Россию – ред.) снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал", — добавил министр.

Подоляк назвал армию РФ мародерами и насильниками

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