Подоляк заявив про початок фінальної стадії війни

Війна в Україні входить у фінальну фазу, де перед українською армією стоїть завдання звільнити окуповані території.

РФ хоче перейти до затяжної фази війни, але Україні це вкрай невигідно.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в етері проєкту FREEДІМ.

"Ми зараз входимо у фінальну фазу, питання - скільки часу вона займатиме. Вона може затягнутися трошки, тому що росіяни, за всіх гучних заяв, сконцентрували залишки своїх ресурсів і хочуть перейти в так звану позиційну війну. Вони хочуть окопатися на певних частинах території, як вони робили 2015 року", – сказав Подоляк.

З його слів, російська армія діє дуже примітивно та передбачувано.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні переломного моменту досягне у серпні, а до кінця 2022 року може закінчитись.

"Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим", - сказав Буданов.

А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після низки провалів військ РФ та стримування українськими військами росіян, зокрема в Маріуполі та на сході, починається новий етап.

"Ми змусили її (Росію - ред.) знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", — додав міністр.

Подоляк назвав армію РФ мародерами і ґвалтівниками

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