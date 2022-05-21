РФ использовала все, Европа не справилась бы с российскими войсками – Зеленский

Перед началом полномасштабного военного вторжения Российская Федерация сосредоточила большое количество войск по разным направлениям, в частности в аннексированном Крыму и на территории Беларуси.

Президент Владимир Зеленский считает, что сегодня с таким нашествием войск государства-агрессора не справилась бы ни одна европейская страна.

Такое мнение он высказал в интервью "Фактам ICTV", появившемуся в эфире национального телемарафона.

"С точки зрения объемов тех сил, которые применила Российская Федерация, использовала абсолютно все. В частности, "тихую мобилизацию". Ведь открыто мобилизовывать они не могли, потому что войны нам не огласили, а назвали это специальной операцией. Сосредоточение их войск было на разных направлениях. Единственное, где мы не видели большого войска, — это Приднестровье. А вдоль границ мы все это видели. Это был большой объем. Думаю, сегодня ни одна страна Европы не справилась бы с этим объемом", — отмечает глава страны.

Зеленский говорит, что сейчас сложно оценить, почему враг так быстро продвигался по некоторым направлениям. Впрочем, он также подчеркнул: не считает, что Украина была плохо подготовлена.

"Почему не готовы? Потому что мы в 28 раз меньше по территории. Хотя у нас большая территория... Но когда наступает большая армия, то нельзя сосредоточить силы, например, вокруг Киева. А военные, техника, ПВО — они по всей территории. По нашим цифрам, на такую территорию нужно было 250 тысяч военных, а боевых было только 120 тысяч. Сегодня это 700 тысяч. Вы видите результат работы этих воюющих людей", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщалось, российские войска укрепляют оборонные позиции и готовятся к большому контрнаступлению Украины на Южном направлении. Армия РФ не продвинулась в направлении Одессы и Николаева. Бойцы доставляют в линию фронта инженерное оборудование и укрепляют оборонные рубежи, сообщает Институт исследования войны.

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