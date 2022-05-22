В Риге мужчина избил парня с украинским флагом: как его накажут

В Риге мужчина избил парня с украинским флагом: как его накажут

Полиция Латвии задержала мужчину, который после акции "За освобождение от советского наследия" нанес телесные повреждения юноше с украинским флагом.

Мотив злоумышленника пока неизвестен.

Об этом пишет Delfi.

В пятницу около 20:00 недалеко от места проведения митинга и концерта был зафиксирован инцидент. Водитель BMW вышел из автомобиля и нанес телесные повреждения юноше 2003 года рождения, на плечи которого был наброшен флаг Украины. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

Правоохранители немедленно начали уголовный процесс, а также приступили к оперативно-розыскным мерам, в ходе которых было установлена личность злоумышленника. В ночь на субботу сотрудники полиции вместе с сотрудниками спецназа Рижского регионального управления задержали подозреваемого. Уточняется, что он скрывался за дымоходом на чердаке по месту жительства.

Мужчина находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время будет принято решение о применении меры пресечения. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

Отмечается, что дело открыто по статье о хулиганстве, связанном с нанесением телесных повреждений потерпевшему. За такое нарушение предусмотрено лишение свободы до 5 лет или краткосрочное лишение свободы, полицейский надзор, общественные работы или штраф.

Ранее стало известно, что смайл в виде украинского флага за последние две недели февраля стал одним из самых употребляемых в Twitter среди пользователей из Британии, Польши и Украины.

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