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"Санкции практически поломали всю логистику в России" — Минтранс

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"Санкции практически поломали всю логистику в России" — Минтранс

Фото: Associated Press

Российский министр также сообщил, как власти собираются решить возникшие проблемы.

Россия признала, что западные санкции разрушили всю их логистику.

Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, пишет издание "Медуза".

"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры", – сказал он.

По его словам, власти РФ собираются решить возникшие проблемы с помощью транспортного коридора "Север-Юг", который проходит через прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.

Напомним, в Офисе президента представили программу поддержки Украины, которая поможет окончательно уничтожить "военную машину" РФ.

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