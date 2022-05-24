В Одессе изменили продолжительность комендантского часа

В Одессе с 25 мая изменили продолжительность комендантского часа.
Он продлится с 23:00 до 5:00. Такое решение было принято Одесской областной военной администрацией.
Об этом сообщает телеграмм-канал Одесского городского совета.
"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, на территории города Одесса и Одесской области, будет изменено время комендантского часа. С 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23 часов 00 минут до 05 часов 00 минут", — говорится в сообщении.
В Одесском городском совете напомнили, что во время комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.
Напомним, ключевой причиной неизбежного поражения Кремля в попытках захватить Одессу есть отказ видеть реальную ситуацию.
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