В Одесі зменшили тривалість комендантської години

В Одесі від 25 травня зменшили тривалість комендантської години.

Вона триватиме від 23:00 до 5:00. Таке рішення ухвалила Одеська обласна військова адміністрація.

Про це повідомляє телеграм-канал Одеської міської ради.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, на території міста Одеса та Одеської області, буде змінено час комендантської години. Від 25 травня 2022 року комендантська година діє з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин", - йдеться у повідомленні.

В Одеській міській раді нагадали, що під час комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

Нагадаємо, ключовою причиною неминучої поразки Кремля у спробах захопити Одесу є відмова бачити реальну ситуацію.

Читайте також: