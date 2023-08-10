Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Microsoft не будет продлевать лицензии для Windows компаниям из России

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
113
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Microsoft не будет продлевать лицензии для Windows компаниям из России

Операционная система Windows / Фото: Microsoft

Россияне не смогут получать обновления для обеспечения безопасности информации

Компания Microsoft от 30 сентября прекращает продление лицензий для операционных систем Windows компаниям из России.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Microsoft сообщил компании из России, что больше не сможет принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги. Активные операционные системы будут функционировать до тех пор, пока за их лицензию заплачено, однако после этого ее невозможно будет продлить.

Таким образом, компании в стране-агрессоре не смогут получать обновления для обеспечения безопасности информации. Тогда, вероятно, они будут искать альтернативы.

Напомним, президент Microsoft предупредил, что спецслужбы РФ и "Вагнер" пытаются проникнуть в сообщество геймеров.

Читайте также:

Помощь от Microsoft: $100 миллионов долларов в поддержку критической инфраструктуры

Помощь от Microsoft: $100 миллионов долларов в поддержку критической инфраструктуры

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
113
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация