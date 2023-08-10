Microsoft не будет продлевать лицензии для Windows компаниям из России

Компания Microsoft от 30 сентября прекращает продление лицензий для операционных систем Windows компаниям из России.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Microsoft сообщил компании из России, что больше не сможет принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги. Активные операционные системы будут функционировать до тех пор, пока за их лицензию заплачено, однако после этого ее невозможно будет продлить.

Таким образом, компании в стране-агрессоре не смогут получать обновления для обеспечения безопасности информации. Тогда, вероятно, они будут искать альтернативы.

Напомним, президент Microsoft предупредил, что спецслужбы РФ и "Вагнер" пытаются проникнуть в сообщество геймеров.

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