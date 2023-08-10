В Минцифре хотят создать Армии роботов и РЭБа

ВСУ в этом году получат больше беспилотников.
Министерство цифровой трансформации планирует реализовать еще два проекта – "Армию РЭБа" и "Армию роботов". За это планируется взяться после успешной реализации проекта "Армия дронов".
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Министр отметил, что дроны показали себя очень эффективно во время войны России против Украины.
"За последний год в сфере БПЛА уже началась технологическая революция. В рамках проекта Армия дронов мы убили всю бюрократию для бизнеса, увеличили маржинальность до 25%, спросили все процедуры для ввода в эксплуатацию. Некоторые украинские компании увеличили производство БПЛА в несколько раз", — объяснил Федоров.
Он отметил, что в этом году государство закупит больше дронов, чем в 2022 году.
" Задача дальше — масштабировать опыт в сфере БПЛА на другие направления военных инноваций. Запустить Армию РЭБа и Армию роботов. Наша команда готова сотрудничать с каждым, кто поможет технологическому усилению фронта", — пояснил он.
Напомним, украинские военные в рамках проекта "Армия дронов" получили еще два мощных беспилотных авиационных комплекса Raybird-3.
Читайте также:
- В чем слабость российской обороны на юге: эксперт назвал предпосылки успеха контрнаступления ВСУ
- Россияне беспощадно обстреливают Харьковщину: оккупанты в собственном доме убили женщину
- Ежедневно страдает от обстрелов: Зеленский о деталях нового удара по Запорожью