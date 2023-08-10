В Минцифре хотят создать Армии роботов и РЭБа

ВСУ в этом году получат больше беспилотников.

Министерство цифровой трансформации планирует реализовать еще два проекта – "Армию РЭБа" и "Армию роботов". За это планируется взяться после успешной реализации проекта "Армия дронов".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр отметил, что дроны показали себя очень эффективно во время войны России против Украины.

"За последний год в сфере БПЛА уже началась технологическая революция. В рамках проекта Армия дронов мы убили всю бюрократию для бизнеса, увеличили маржинальность до 25%, спросили все процедуры для ввода в эксплуатацию. Некоторые украинские компании увеличили производство БПЛА в несколько раз", — объяснил Федоров.

Он отметил, что в этом году государство закупит больше дронов, чем в 2022 году.

" Задача дальше — масштабировать опыт в сфере БПЛА на другие направления военных инноваций. Запустить Армию РЭБа и Армию роботов. Наша команда готова сотрудничать с каждым, кто поможет технологическому усилению фронта", — пояснил он.

Напомним, украинские военные в рамках проекта "Армия дронов" получили еще два мощных беспилотных авиационных комплекса Raybird-3.

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