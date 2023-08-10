У Мінцифри хочуть створити Армії роботів та РЕБу

Міністерство цифрової трансформації планує реалізувати ще два проєкти - "Армію РЕБу" та "Армію роботів". За це плануються взятись після успішної реалізації проєкту "Армія дронів".

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що дрони показали себе дуже ефективно під час війни Росії проти України.

"За останній рік у сфері БПЛА вже почалася технологічна революція. У межах проекту Армія дронів ми вбили всю бюрократію для бізнесу, збільшили маржинальність до 25%, запитали всі процедури для введення в експлуатацію. Деякі українські компанії збільшили виробництво БПЛА в декілька разів", - пояснив Федоров.

Він зазначив, що цьогоріч держава закупить більше дронів, ніж 2022 року.

" Завдання далі — масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій. Запустити Армію РЕБу та Армію роботів. Наша команда готова співпрацювати з кожним, хто допоможе технологічному підсиленню фронту", - пояснив він.

Нагадаємо, українські військові в межах проєкту "Армія дронів" отримали ще два потужні безпілотні авіаційні комплекси Raybird-3.

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