Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Мінцифри хочуть створити Армії роботів та РЕБу

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
267
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Мінцифри хочуть створити Армії роботів та РЕБу

Михайло Федоров / Фото: Associated Press

ЗСУ цьогоріч отримають більше безпілотників.

Міністерство цифрової трансформації планує реалізувати ще два проєкти - "Армію РЕБу" та "Армію роботів". За це плануються взятись після успішної реалізації проєкту "Армія дронів". 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Міністр зазначив, що дрони показали себе дуже ефективно під час війни Росії проти України. 

"За останній рік у сфері БПЛА вже почалася технологічна революція. У межах проекту Армія дронів ми вбили всю бюрократію для бізнесу, збільшили маржинальність до 25%, запитали всі процедури для введення в експлуатацію. Деякі українські компанії збільшили виробництво БПЛА в декілька разів", - пояснив Федоров. 

Він зазначив, що цьогоріч держава закупить більше дронів, ніж 2022 року. 

"Завдання далі — масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій. Запустити Армію РЕБу та Армію роботів. Наша команда готова співпрацювати з кожним, хто допоможе технологічному підсиленню фронту", - пояснив він. 

Нагадаємо, українські військові в межах проєкту "Армія дронів" отримали ще два потужні безпілотні авіаційні комплекси Raybird-3.

Читайте також: 

Армія дронів: українські військові отримали 16 нових комплексів БПЛА

Армія дронів: українські військові отримали 16 нових комплексів БПЛА

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
267
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація