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У Росії знову занили про нові атаки безпілотниками

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Росії знову занили про нові атаки безпілотниками

Безпілотник у Росії. Фото: скриншот.

Росія називає так звані атаки дронами "терористичними". 

У Міноборони РФ заявили, що нібито Україна знову намагалася атакувати безпілотниками прикордонні регіони - Курську та Бєлгордську області.

Про це йдеться у зведенні оборонного відомства країни-терористки, передають російські пропагандисти.

Росія називає так звані атаки дронами "терористичними". 

"Близько 11.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА по об'єктах на території Російської Федерації. Російськими засобами ППО український безпілотний літальний апарат виявлено та знищено над територією Курської області. Постраждалих та руйнувань немає", -  запевняють вони.

Також заявляють, що російська ППО працювала у Бєлгородській області. 

"Російськими засобами ППО безпілотний літальний апарат виявлено та знищено над територією Білгородської області, постраждалих та руйнувань немає", - сказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Міноборони РФ знову ввижається атака "українського безпілотника".

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Дата публікації
Перегляди
311
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