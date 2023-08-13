В России снова заныли о новых атаках беспилотниками

Россия называет так называемые атаки дронами "террористическими".
В Минобороны РФ заявили, что якобы Украина снова пыталась атаковать беспилотниками приграничные регионы – Курскую и Белгордскую области.
Об этом говорится в строительстве оборонного ведомства страны-террористки, передают российские пропагандисты.
Россия называет так называемые атаки дронами "террористическими".
"Около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области. Пострадавших и разрушений нет", — уверяют они.
Также заявляют, что российская ПВО работала в Белгородской области.
"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Минобороны РФ снова мерещится атака "украинского беспилотника".
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