Минобороны РФ снова мерещится атака "украинского беспилотника"

Под утро 13 августа 2023 года в МО РФ заявили, что пресечена попытка "киевского режима" совершить террористическую атаку одним беспилотником по объектам в России.

В российском Минобороны заявили, что якобы сегодня в районе 4 часов утра пресечена попытка "киевского режима" совершить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

▫️"Русскими средствами ПВО" беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — убеждает в сообщении враг.

Между тем, сегодня ночью во временно оккупированных Олешках в ночь роты 13 августа 2023 года произошел мощный прилет по базированию кафиров, где находилась техника и большое количество боекомплекта.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Также позже по сообщениям в Сети в тех же временно оккупированных Олешках за полночь уничтожены 2 склада из БК, а также попадание по скоплению оккупантов. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.